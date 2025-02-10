5 опор крепких романтических отношений

Вступая в отношения мы выстраиваем их на любви, но формат взаимодействия всегда зависит от привычек и дефицитов. Проще говоря мы любим так как умеем и как нам удобно, а ждём от партнера того, в чём нуждаемся и чего не хватает. К сожалению в большинстве случаев потребности не совпадают, в результате оба не получают желаемого, но при этом все уверены, что отдают максимум и требуют совершенно объяснимых действий. Ты точно должен делать так, а я точно делают всё как надо. Но на практике получается нелепая ситуация, потому что вы выстраиваете коммуникацию по одному из пяти путей, в то время как здоровые отношения опираются на все 5 видов любви сразу. Давайте вспомним что это и как работает в идеале.

В нормальной ситуации человек проходит все этапы любовных взаимоотношений и каждый раз сепарируется, сразу после закрытия потребностей. Переходя от стадии к стадии индивид получает необходимый опыт и во взрослой жизни становится способным переключатся с одного формата на другой, таким образом отношения с партнёром становятся насыщенными и полноценными. Если же опыт недополучен или оказался травмирующим, то спутника ждёт только один вид любви, следовательно коммуникация будет однобокой и неудовлетворительной.

1 опора: инфантильная любовь

Маленький ребёнок с момента рождения до 3-5 лет тотально зависим от родителя, следовательно любовь для него означает заботу, спасение и помощь во всём. Он ждёт от мамы и папы содействия на каждом шагу, плачет и обижается, если не получает этого. Так как самостоятельно не получается закрыть даже базовые потребности, объект любви оценивается по принципам ресурсности. Накорми, напои, закрой окно, открой окно, дай тёплую одежду, разреши побаловаться, последи чтобы я не убился. В ответ дети отдают улыбку, объятия, хорошее настроение.

Во взрослой жизни все мы иногда нуждаемся в подобном взаимодействии. Убегаем от сурового и опасного мира в отношения, где хотим почувствовать себя маленьким ребёнком, не нести никакой ответственности и ни о чём не переживать. Нам хочется иметь рядом с собой человека, который всё сделает за нас, решит все проблемы и заварит чай. Это одна из опор, на которую важно вставать, но очень редко. Устроить день, когда ты просто лежишь и лишний раз не двигаешься, а вторая половинка удовлетворяет хотелки, занимается бытовыми делами, берёт на себя всю ответственность и при этом каждые пять минут спрашивает — что хочешь? За мороженкой сбегать? Одеялко принести? Будешь сок? Тебе не дует?

Проблемы начинаются когда человек не имея другого опыта возвращается в детство и становится инфантильным. В отношениях взрослая женщина может вести себя как 4 летняя девочка, которая ничего не хочет решать и требует от мужчины выполнения родительских обязательств. Ты всё за меня делаешь, ты полностью за меня отвечаешь, а я тебе улыбаться буду и ещё могу обнимать.

2 опора: дружеская любовь

Чуть позже ребёнок переходит на следующий этап, сепарировавшись от родителя. Теперь он испытывает симпатию и интерес к другим детям. Кто-то ему нравится, кто-то нет. Эта стадия накладывается на предыдущую и происходит в возрасте до 5-6 лет. Маленькому мальчику начинает нравится девочка, он предпочитает гулять и общаться именно с ней, но даже не задумывается ни о какой физической близости, не понимает различий между полами. Эти отношения чистые и прозрачные, человек учится взаимодействовать в том, что интересно обоим. Совместные игры, разговоры, участие в «очень важных делах», например спуске с горке.

Во взрослой жизни это тоже важная опора. Мы идём в МФЦ за справкой, но берём с собой того, с кем комфортно выполнять задачи. Даже ехать в автобусе или наряжать ёлку. Индивид уже понимает разницу между мальчиками и девочками, но в конкретный промежуток времени ему это вообще не надо, он зациклен на лёгком и благоприятном взаимодействии. Круто когда вы с партнёром ощущаете положительно окрашенные эмоции от совместной игры в шашки или во время раскопок гаража от снега. Просто нравится быть вместе без всякой дополнительной ценности.

Проблемы возникают когда этот период отпечатался в психике как самый удобный. Во всех других выгоды было меньше, либо не было вовсе. Тогда вы постоянно будете находить классных людей, вам будет хорошо вместе, но отношения никуда не двинутся, просто потому что вы не готовы. Партнёр будет ожидать перехода на следующие этапы, но не получит этого или начнёт ощущать высокие требования. Чтобы вылезти из френдзоны нужно постараться, а ментально здоровому человеку это ни к чему. У некоторых девушек очень много парней-друзей, она прикольная и все её уважают, но в её подсознании каждый из них друг с которым нельзя. Этим отказала, других нет и даже если появляются, то моментально становятся друзьями.

3 опора: романтическая любовь

Далее ребёнок, который уже становится подростком, начинает испытывать романтическое влечение к представителям противоположного пола, но всё ещё далёк от полового влечения. Это время сказки, где любовь представляется как наивысшее чувство радости и вдохновения. Хочется дарить подарки, держаться за руки, скучать друг по другу, писать письма (сообщения), переживать дистанцирование и приходить в восторг от сближения. Здесь очень важно как человек воспринимает свои чувства, правильно ли их понимает. Читает книжки в которых любовь всегда сопряжена с жертвенностью и страданиями, либо учится отстаивать свои личные границы, влюбляясь только в случае взаимной симпатии.

Во взрослой жизни всё это необходимо сохранять. Ходить на свидания, даже если вы 20 лет женаты, держаться за руки, скучать, писать приятные слова, говорить как вы друг другу дороги и обниматься сидя у камина. Важнейшая опора, которая превращается в огромную проблему, если вы имеете ложные представления и ошибочный опыт. Многие женщины не видят в партнере ценности, если он не ревнует, не заваливает подарками, не устраивает сюрпризы.

Такие остро нуждаются в эмоциональных качелях, потому что способны ощущать себя нужными только на контрасте. Они легко поддаются уговорам, если их красиво преподнести. Фразы ‘я жить без тебя не могу» и «я за тебя любого убью» воспринимают как сильную любовь. Зависимость и нездоровую привязанность оценивают как сильные романтические чувства. И поэтому не имеют шансов оказаться в здоровой коммуникации. Их спутниками всегда становятся абьюзеры с критически низкой самооценкой, все остальные себя так не ведут, а по другому ей не надо.

4 опора: приоритетная любовь

На этой стадии подросток, примерно 15-17 лет, уже испытывает физическое влечение. Он хочет обнимать, целовать, прикасаться. Его привлекают и возбуждают вторичные половые признаки в спутнице. Ну и соответственно её возбуждают вторичные половые признаки в спутнике. Здесь мы уже выделяем конкретных людей, с которыми хочется физической близости, ориентируемся на внешность, харизму, антропометрические показатели.

Во взрослой жизни очень важно сохранить эту опору. К сожалению большинство семей сталкиваются с ситуацией, когда отношения превращаются в рутину. Вам просто некогда и не хочется ласки, нежности и тактильности. Начинает казаться, что вторая половинка выглядит плохо, вокруг много более интересных мужчин или женщин. Если в романтическом созе пропадает эта деталь, то возрастает риск измен или исчезновения близости. Начинается необоснованный флирт, вы влюбляетесь на стороне, а собственный брак постепенно разрушается.

Зависимые от данной опоры вообще не могут построить здоровые отношения. Им хочется получать больше внимания, нравится когда ими восхищаются. Уже в самом начале совместной жизни это пропадает, чувства притупляются и возникает желание прекратить, чтобы вернутся в те времена, когда поклонники окутывали вниманием. Если муж требует закрыть соцсети и одеваться скромнее, женщина начинает чахнуть. В результате необходимых эмоций нет ни внутри отношений, ни за его пределами.

5 опора: физическая близость

Как правило стартует после 17 лет, когда гормоны в крови зашкаливают и хочется безудержного интима. Страстного, грязного, развратного. В подъезде, машине, лифте, на кровати, на кухонном столе, на стиральной машинке. Стоя, лёжа, сидя, на боку, вверх ногами, как угодно. И это тоже любовь. Когда подобные желания сохраняются в отношениях, люди продолжают чувствовать влечение к партнеру, но чаще бывает по-другому.

Во-первых безумные соития надоедают и человек ощущает снижение страсти. Проблема ещё и в том, что пик половой активности у мужчин в 20 лет, а у женщин после 30.С таким запросом одинаково часто обращаются и те и другие. Стало скучно в постели, он не может так много как хочу я или наоборот — мне не надо, а он постоянно лезет. Несовпадение темпераментов нередко приводит к конфликтам, разногласиям, изменам и разводам.

Во-вторых зависимость от одной опоры, при игнорировании остальных, не позволяет вам почувствовать себя полноценным. Ни одно партнёрство не может держаться на одной единственной опоре, поэтому построить семью, в которой физическая близость выводится в приоритет, не получится. Тогда проще пуститься в пляс и куражиться прыгая из одной кровати в другую. Менять женщин как перчатки или стать развратницей, способной на непродолжительные связи.

Вместо итога

Крепкие отношения плотно стоят на пяти опорах. Если не хватает хотя бы одной детали, конструкция рухнет. Если вы пытаетесь построить свой брак на одной из опор, получите тот же результат. Всё развалится. Каждая из вышеописанных потребностей является ключевой, здесь нет второстепенных, но при этом ни одна из них не способна удержать всю постройку на себе.

Побыть маленькой девочкой и возложить ответственность на партнёра это круто, но только если происходит очень редко. Инфантильные люди не интересны ментально здоровым, никто не хочет возиться с маленькой девочкой в теле взрослой женщины. Я тебе не папа, ты ошиблась! Если вам не интересно друг с другом в самых скучных и банальных делах, то жить вместе будет сложно. Поэтому разумнее устраивать свидания с совместным досугом, когда вы заняты выполнением какой-то задачи. Комфортно вдвоём? Всё хорошо. Не комфортно? Ищите другого человека.

Устраивать романтические ужины и воздействовать на нежные чувства очень важно. Дарить подарки, ухаживать, говорить красивые слова. Всё это здорово, но только в рамках действующих отношений и в качестве разнообразия. Если вы ощущаете себя ненужной в случае отсутствия бесконечной романтики, то проблема в вас. Истории любви прекрасно себя чувствуют на страницах книг, но в реальной жизни всё это лишь одна из опор.

Держать себя в форме и хорошо выглядеть нужно для того, чтобы оставаться желанным для партнера. Многие люди выжимают максимум, а потом женятся/выходят замуж и считают миссию выполненной. Зачем худеть, посещать спортзал, следить за ногтями, руками, кожей лица и волосами? Я уже в браке, кого мне соблазнять? Так вы искусственно снижаете ценность второй половинки, наивно полагаете, что штамп в паспорте сделал его обязанным. Никуда не денется. И одна из опор покидает ваши отношения, теперь вы уязвимы и при первых же проблемах разбежитесь.

Не все крепкие пары продолжают активно заниматься физической близостью, но все развалившиеся союзы сначала перестали это делать. Как правило постельная жизнь заканчивается когда исчезают предыдущие опоры, либо когда брак держится на одной из них. У вас должно быть сразу 5 видов любви, иначе не останется вообще ничего. Вы точно любите своего партнера, но не так, как ему нужно. И он вас тоже любит, только вам хочется иначе. Чтобы не ошибиться с потребностями, научитесь любить по-разному и никогда не теряйте эти опоры. Трудности настанут, но если под ногами вашей семьи твёрдая почва, шторм удастся пережить. В противном случае развод и девичья фамилия. Неважно по каким причинам вы что-то недодаёте, важно лишь то, что вы стоите над пропастью.