10 проверенных принципов успеха от великих предпринимателей

Успех – это не случайность, а результат правильного мышления, упорного труда и постоянного развития. Пока гонцы за удачей пытаются замотивировать себя на рывок, ведущий к реализации всех желаний, по-настоящему успешные люди следуют путём дисциплины, выполняя одни и те же действия на протяжении месяцев и даже лет. Многие выдающиеся бизнесмены и мыслители сформулировали принципы, которые помогают им оставаться на вершине. Эти правила универсальны и применимы в любой сфере жизни. Давайте разберемся, какие привычки и убеждения ведут к настоящему успеху.

Вера в себя – основа любых достижений

Уверенность в своих силах – первый шаг к большим победам. Если человек не верит в себя, он вряд ли сможет вдохновить других или реализовать амбициозные проекты. История знает множество примеров, когда люди, не обладавшие изначально выдающимися талантами, достигали невероятных высот именно благодаря внутренней убежденности. Они просто знали, что их усилия не могут пройти даром. Это и есть основной закон дисциплины,ты выполняешь задачи не ожидая сиюминутного результата.

Сомнения и страх неудачи – главные враги прогресса. Важно помнить, что даже самые успешные люди когда-то начинали с нуля. Их отличало не отсутствие ошибок, а умение подниматься после падений и продолжать движение вперед. Поэтому характеристики психики играют определяющую роль в успешности личности. Нарциссы излишне самоуверенны и зациклены на мнимых достижениях, люди с синдромом самозванца отрицают свой вклад и постоянно сомневаются. А вот обладатели адекватной самооценки уверены лишь в одном — моё дело полезно для определённой категории потребителей и моих навыков достаточно для достижения цели. Осталось наладить работу и усердно трудиться.

Большие цели рождают большие результаты

Мечтать по-крупному – не роскошь, а необходимость. Те, кто ставят перед собой скромные задачи, редко выходят за рамки обыденности. Если вы не мечтаете и не планируете стать генералом, то какой смысл в вашей военной службе? Если вы не думаете о том, как превзойти Walmart, то ваш магазинчик навсегда останется деревенским киоском. Создавая украшения нужно добиваться качества, которое смогут оценить Дженнифер Лопес и Тейлор Свифт, иначе навсегда можно остаться производителем безделушек для бедных школьниц.

Когда человек четко представляет свою цель, Вселенная начинает работать на него. Конечно, путь к мечте редко бывает прямым, но именно преодоление трудностей делает победу по-настоящему ценной. И для того, чтобы подняться высоко, нужно целиться на самую вершину.

Сила команды: окружение формирует успех

Ни один великий проект не создается в одиночку. Важно находиться среди людей, которые вдохновляют, поддерживают и помогают расти. Если пять ваших друзей миллионеры, вы станете шестым. Если пять ваших друзей алкаши, вы станете шестым. При этом окружение не должно быть слишком комфортным – здоровая конкуренция и умеренная недооценка мотивируют добиваться большего. Не ищите тех, кто одобряет всё подряд и хвалит за любое движение, иногда критики гораздо полезнее. Яркий пример -VK. У них просто не осталось конкурентов, всех заблокировали. А на любое порицание они реагируют агрессивно, буквально заявляя о своей исключительности. Результат на лицо.

Умение находить общий язык с разными людьми, делегировать задачи и доверять партнерам – ключевые навыки успешного лидера. Ваше окружение должно состоять из амбициозных и активных людей. В нём должны быть и конкуренты и критики. Токсичные, пассивные и негативно настроенные люди вам точно не нужны. Иначе попадёте в «ведро с крабами», где никто не лезет наверх и вам сделать этого не позволит.

Разумный риск – двигатель прогресса

В современном мире консервативные стратегии часто приводят к отставанию. Те, кто боятся рисковать, рано или поздно оказываются позади более смелых конкурентов. Однако риск должен быть осознанным – важно анализировать возможные последствия и иметь запасные варианты. Андрей Трубников однажды обратился к специалистам маркетингового агентства, которые посоветовали отделить бедных от богатых. Люксовая продукция для обеспеченных, а для нищих необязательно создавать условия. Магазин должен быть скромным, качество обслуживания соответствующим, инче разоришься на бедолагах. Но он в одном из интервью заявил — а почему женщина, если у её скромные доходы, не может посетить магазин с кожаными креслами и уютной атмосферой, даже если покупает дешёвую косметику? Пошёл против советов маркетологов и добился успеха. Это был разумный риск и расходы окупились с лихвой.

Многие прорывные идеи казались безумными на старте, но именно они изменили мир. Все вокруг знают как надо, но эту планету двигают те, кто готов пойти против правил. Не в смысле совершения преступлений, а в смысле нестандартных решений. Кто бы мог подумать, что компьютер может быть домашним? А сегодня сложно себе представить обратное, ведь ноутбук легко помещается не только в квартиру, но и в рюкзак! Главное – не бояться пробовать новое.

Умение выделяться среди других

Оригинальность и независимость мышления – качества, которые ценятся во всех сферах. Те, кто следуют за толпой, редко становятся первопроходцами. Важно сохранять индивидуальность и не бояться идти против течения, если это соответствует вашим ценностям. Когда все автопроизводители тратили бешеные деньги на рекламу и представляли новые модели через телевизор, производители ролс ройс решили пойти другим путём. Они попросили ведущих механиков оценить их автомобиль и дать короткий комментарий. Все отзывы собрали в одну статью и опубликовали в журнале. Это единственная реклама компании, но бренд стал люксовым и держит марку по сей день. Не будь как все.

Постоянное обучение и эксперименты

Мир меняется стремительно, и знания устаревают так же быстро. Чтобы оставаться востребованным, нужно постоянно учиться, пробовать новые подходы и адаптироваться к изменениям. Каждые десять лет происходят кардинальные перетурбации, превращая большинство навыков в бессмыслицу. Прямо сейчас из каждого утюга говорят об исчезновении профессий, которые ещё вчера казались самыми ценными и значимыми.

Эксперименты – неотъемлемая часть роста. Даже если что-то не сработало, это ценный опыт, который поможет в будущем. Если у вас горят глаза от чего-то нового и вы без остановок движетесь за прогрессом, то риск оказаться на обочине жизни сводится к минимуму. Пока одни пытаются запретить интернет, нейросети и прочие новинки, другие обучаются.И уже завтра первые будут гневно винить вселенную в несправедливости, а вторые двигать эту планету к очередным достижениям. Ещё совсем недавно, чтобы заплатить за квартиру, нужно было стоять длинную очередь. А сегодня это делается в два клика прямо со смартфона. А ведь всё началось с того, что кто-то загорелся идеей и для её реализации освоил технологии.

Ошибки как ступеньки к успеху

Неудачи – естественная часть любого пути. Важно не зацикливаться на них, а анализировать, делать выводы и двигаться дальше. Многие великие изобретения появились именно благодаря тому, что их создатели не сдавались после первых провалов. Не забывайте о законе Паретто. Помните — 80% ваших усилий не приводят к результату, это нормально. Пытайтесь отыскать те 20 и масштабироваться в них. Из 10 попыток 8 точно будут безуспешными. Не отчаивайтесь. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Настойчивость – качество победителей

Упорство часто важнее таланта. Те, кто продолжают идти к цели, несмотря на препятствия, в итоге добиваются своего. История знает множество примеров, когда казалось бы безнадежные проекты становились успешными только благодаря упорству их создателей.

На тренингах по личностному росту есть одно любопытное упражнение. Ты должен подходить к людям и просить их о какой-нибудь заведомо невыполнимой услуге. Попросить владельца майбаха прокатиться или предложить очень красивой и богатой девушке покушать в чебуречной. Естественно ты будешь получать огромное количество отказов, но твоя задача продолжать делать странные предложения. Смысл урока в том, что жизнь будет поворачиваться к тебе спиной в 80, а то и 90 процентах случаев, но твоя цель в том, чтобы один раз победить. И этого будет достаточно для успеха. Сотни и тысячи поражений ты забудешь через минуту после того, как они случились.

Делать больше, чем ожидают

Превышение ожиданий – верный способ выделиться. Дополнительная инициатива всегда заметна и ценится. Но учтите, что работает это только в собственном деле, на наёмной работе всё иначе. Майк Тайсон говорил — я бегаю в 4 утра, потому что знаю, все мои конкуренты в это время спят. Юрий Борзаковский выполнял огромное количество прыжков на ступнях, гораздо больше, чем нужно и поэтому за счёт сильных мышц бежал быстрее остальных. Майкл Фелпс проводил в бассейне по 8 часов в день. Но если вы наёмный рабочий, то для вас больше подходит старый анекдот — усерднее всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала.

Поиск возможностей в любой ситуации

Даже когда все двери закрыты, нужно искать окна. Гибкость и находчивость помогают находить нестандартные решения. Успешные люди не ждут идеальных условий – они создают их сами. Поэтому так важно развивать малый бизнес и предпринимательство, эти люди подстраиваются под любые условия и создают комфорт для потребителя, так как нацелены на зарабатывание денег. Государство осваивает бюджет и потом просто неспособно поддерживать качество.

В моём городе стоит шикарный стадион, который можно было бы превратить в зону притяжения, но государству это не надо. Они содержат постройку на налоги граждан, ничего придумать не могут, в итоге местные жители называют его гробом для денег. Если бы стадионом владел предприниматель, он был бы заинтересован в развитии и поиске источников дохода даже в самые тяжёлые времена.

Вместо итога

Все вышеперечисленные принципы проверены временем и опытом выдающихся личностей. Внедряя их в свою жизнь, можно значительно повысить шансы на успех в любом деле. Главное – начать действовать уже сегодня. И неважно, что вы наёмный рабочий, деньги зарабатываются в свободное от работы время. Создавать продукт или услугу важно не только с цель личного обогащения, предприниматели в отличии от государства не могут просто собирать с людей деньги. Им приходится верить в себя, быть настойчивыми, делать выводы из ошибок, конкурировать, постоянно обучаться и искать возможности. Чтобы добиться результата, который потребитель похвалит и одобрит рублём. Суть капитализма не в том, чтобы заставить других работать на себя. Его суть в том, что окружающие голосуют собственными деньгами за ценность, которую ты создаёшь. Нет ценности — нет денег.