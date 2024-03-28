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Эффект Бенджамина Франклина: почему люди отвечают злом на добро?
Что такое забота в отношениях и какой она бывает?
Взрослая позиция в отношениях: как построить устойчивый союз?
Груминг в психологии: как устроено совращение малолетних?
Патернализм: власть основанная на «отцовской» заботе
Бодишейминг: дискриминация за несоответствие стандартам красоты
Эффект фрейминга: как подача информации влияет на её восприятие?
Как общаться с девушками на свиданиях?
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